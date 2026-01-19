Трагедия в Иерусалиме: два младенца погибли в нелицензированных ультрарелигиозных яслях

Две девочки в возрасте трех и четырех месяцев скончались от отравления, предположительно, угарным газом во время пребывания в нелицензированных яслях на улице А-Мем-Гимель в иерусалимском ультрарелигиозном районе Ромема.

Младенцы спали в отдельной комнате. У одной из них это был первый день пребывания в яслях.

Медики "Коах Ацала" и "Маген Давид Адом" были вызваны в детский сад, когда воспитательница вошла в комнату, где спали младенцы, и обнаружила их без сознания. Медики немедленно начали попытки реанимировать малышей, и не прекращая реанимации, младенцев отвезли в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек", где врачи боролись за их спасение, но вскоре были вынуждены констатировать смерть малышек.

Параллельно с этим из яслей и детских садов, которые были размещены в одном здании, эвакуировали свыше 50 детей в возрасте от нескольких месяцев до трех лет. Медики осматривали их, после чего отвозили в больницы для более тщательного обследования и при необходимости – лечения.

В министерстве образования подчеркивают: ведомству не было известно о деятельности яслей, в которых погибли младенцы. Это дошкольное учреждение не получало необходимых лицензий и не проходило соответствующих проверок.

Детские сады и ясли были созданы в многоквартирном жилом доме, и их деятельность никак не контролировалась. Две погибшие малышки находились в яслях, созданных в трехкомнатной квартире "детсадовского" комплекса.

Представительница пожарно-спасательной службы Иерусалима Таль Вальдбович сообщила, что после обследования здания была исключена версия об утечке опасных веществ, однако версия отравления все еще является ключевой. Специалисты обследуют обогреватели и кондиционеры, установленные в здании.

Полиция сообщила о задержании трех воспитательниц, находившихся в детском саду в момент инцидента, для допроса. На месте работают следователи и криминологи, они проводят все необходимые следственные мероприятия, чтобы обнаружить улики и выяснить обстоятельства гибели младенцев.

Волонтеры "Цевет Ацала" были размещены в иерусалимских больницах "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" для помощи медицинскому персоналу в работе с десятками маленьких детей, поступивших из детских садов непризнанного дошкольного комплекса на улице А-Мем-Гимель в Иерусалиме.

Поскольку значительное количество детей были доставлены в больницы без сопровождения родителей, волонтеры сопровождают их и поддерживают связь с находящимися на месте происшествия экстренными службами, чтобы найти родителей и направить их в соответствующие больницы.