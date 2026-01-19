x
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЧП в Иерусалиме: детские сады работали в одном здании – без контроля и лицензий

Дети
время публикации: 19 января 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 13:51
ЧП в Иерусалиме: детские сады работали в одном здании – без контроля и лицензий
Пресс-служба МАДА

Десятки родителей, чьи малыши находились в детских садиках и яслях на улице А-Мем-Гимель в Иерусалиме, съехались на место происшествия после публикации информации об отравлении малышей угарным газом. Они были вызваны, чтобы идентифицировать и сопровождать своих детей.

Сообщается, что речь идет о нескольких детских садах и яслях, действовавших в одном здании в ультрарелигиозном районе Иерусалима. Эти детские сады не имели соответствующих лицензий. По предварительным данным, из-за разведения открытого огня в помещении с младенцами дети отравились угарным газом.

По словам представителей МАДА, в здании находились десятки младенцев: двое малышей в критическом состоянии были доставлены в больницы, находящиеся в сознании дети проходят проверки, а затем на машинах скорой помощи доставляются в больницы для проведения более тщательного обследования и лечения.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

ЧП в иерусалимских яслях: десятки малышей отравились угарным газом, погибли два младенца