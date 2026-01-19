ЧП в Иерусалиме: детские сады работали в одном здании – без контроля и лицензий

Десятки родителей, чьи малыши находились в детских садиках и яслях на улице А-Мем-Гимель в Иерусалиме, съехались на место происшествия после публикации информации об отравлении малышей угарным газом. Они были вызваны, чтобы идентифицировать и сопровождать своих детей.

Сообщается, что речь идет о нескольких детских садах и яслях, действовавших в одном здании в ультрарелигиозном районе Иерусалима. Эти детские сады не имели соответствующих лицензий. По предварительным данным, из-за разведения открытого огня в помещении с младенцами дети отравились угарным газом.

По словам представителей МАДА, в здании находились десятки младенцев: двое малышей в критическом состоянии были доставлены в больницы, находящиеся в сознании дети проходят проверки, а затем на машинах скорой помощи доставляются в больницы для проведения более тщательного обследования и лечения.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.