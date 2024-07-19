ЦАХАЛ: Тель-Авив был атакован беспилотником "Самад-3" иранского производства

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил со специальным заявлением по поводу воздушного удара по Тель-Авиву в ночь на 19 июля.

В ходе предварительного расследования установлено: атака была осуществлена с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами. При этом беспилотник, прилетевший с юго-востока, совершил маневр, облетев Израиль с юга и далее на север над Средиземным морем в сторону Тель-Авива, после чего с западной стороны атаковал цель.

ЦАХАЛ расследует причину, по которой вражеский БПЛА не был сбит.

Израильские СМИ пишут, что воздушная цель была замечена, но не была идентифицирована как БПЛА противника. Не было не только перехвата, не было и тревоги, предупреждающей об угрозе.

Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж

В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США (примерно в 100 метрах), прогремел взрыв, который был слышен во многих районах центра Израиля. (См. видео попадания БПЛА в здание в Тель-Авиве.) Удар был нанесен по зданию "Бейт Эль-Аль" (ул. Бен-Иегуда, 32), был причинен ущерб и соседним зданиям.

Погиб мужчина примерно 50 лет. Четыре человека получили легкие осколочные ранения. Еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Пострадавшие были доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне.

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что организация "Ансар Алла" осуществила атаку с применением БПЛА на Тель-Авив. Речь идет о первой успешной атаке хуситов на Тель-Авив. По словам Сарии, ВВС организации "Ансар Алла" осуществили успешную операцию с применением "нового БПЛА Яффа". Сариа заявил: "У нас есть ряд целей в оккупированной Палестине, и мы продолжим наносить по ним удары в ответ на массовые убийства, совершаемые противников. Район Тель-Авива находится в пределах досягаемости нашего оружия и станет для нас главной целью".

Отметим, что телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что хуситы якобы запустили баллистическую ракету и четыре беспилотных летательных аппарата, а США перехватили ракету и три беспилотных летательных аппарата. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными на земле в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две ракеты "земля-воздух" и четыре беспилотных летательных аппарата, о перехватах ракет или БПЛА не было уведомлений.