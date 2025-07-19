Минздрав передаст лекарства и медоборудование в больницу эс-Суэйды в Сирии

Министерство здравоохранения готовится к передаче медицинского оборудования и лекарств в больницу в сирийском городе эс-Суэйда после получения разрешения от соответствующих организаций.

В пятницу министр здравоохранения Уриэль Бусо получил обращение с просьбой о помощи: больница в эс-Суэйде серьезно пострадала в результате столкновений и нападений на друзов.

В субботу генеральный директор минздрава встретился с главой местного совета Мадждаль-Шамса и делегацией друзских медиков, чтобы изучить возможности оказания помощи сирийской друзской общине.

Ожидается, что медицинское оборудование и лекарства будут переданы в больницу эс-Суэйды ЦАХАЛом в случае получения соответствующих разрешений.