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Израиль

Минздрав передаст лекарства и медоборудование в больницу эс-Суэйды в Сирии

Сирия
Друзы
Минздрав
время публикации: 19 июля 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 23:07
Минздрав передаст лекарства и медоборудование в больницу эс-Суэйды в Сирии
Пресс-служба министерства здравоохранения

Министерство здравоохранения готовится к передаче медицинского оборудования и лекарств в больницу в сирийском городе эс-Суэйда после получения разрешения от соответствующих организаций.

В пятницу министр здравоохранения Уриэль Бусо получил обращение с просьбой о помощи: больница в эс-Суэйде серьезно пострадала в результате столкновений и нападений на друзов.

В субботу генеральный директор минздрава встретился с главой местного совета Мадждаль-Шамса и делегацией друзских медиков, чтобы изучить возможности оказания помощи сирийской друзской общине.

Ожидается, что медицинское оборудование и лекарства будут переданы в больницу эс-Суэйды ЦАХАЛом в случае получения соответствующих разрешений.

Израиль
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