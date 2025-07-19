Минздрав передаст лекарства и медоборудование в больницу эс-Суэйды в Сирии
время публикации: 19 июля 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 23:07
Министерство здравоохранения готовится к передаче медицинского оборудования и лекарств в больницу в сирийском городе эс-Суэйда после получения разрешения от соответствующих организаций.
В пятницу министр здравоохранения Уриэль Бусо получил обращение с просьбой о помощи: больница в эс-Суэйде серьезно пострадала в результате столкновений и нападений на друзов.
В субботу генеральный директор минздрава встретился с главой местного совета Мадждаль-Шамса и делегацией друзских медиков, чтобы изучить возможности оказания помощи сирийской друзской общине.
Ожидается, что медицинское оборудование и лекарства будут переданы в больницу эс-Суэйды ЦАХАЛом в случае получения соответствующих разрешений.
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