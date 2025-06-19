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Израиль

Командование тылом предупреждает: неразорвавшиеся иранские боеприпасы опасны

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 15:23

Командование тылом опубликовало предупреждение относительно иранских ракет, которые могут быть особо опасны для находящихся в районе обстрела людей даже после отбоя воздушной тревоги.

По сообщению командования тыломв четверг утром произошло попадание ракеты, способной рассеивать мелкие боеприпасы на относительно большой площади.

Возможно, часть боеприпасов осталась на земле и не взорвалась.

Не прикасайтесь к неразорвавшимся снарядам или подозрительным предметам — немедленно звоните по номеру 100.

Израиль
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