Израильские арабы переправляли в сектор Газы наркотики на дронах – оставляя дроны в Газе

Государственная прокуратура по результатам расследования, проведенного ЦАХАЛом, ШАБАКом и полицией, подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против троих граждан Израиля – 28-летнего Мухаммеда Сархина, 25-летнего Шарифа Абу Гардуда и 37-летнего Юнеса Абу Гардуда.

Они обвиняются в контрабанде наркотиков и сигарет в сектор Газы при помощи беспилотных летательных аппаратов, при этом доставлявшие груз дроны оставались в Газе, что можно трактовать также как контрабанду дронов.

На допросе трое обвиняемых признались, что в течение последних несколько недель они доставляли из Израиля в сектор Газы наркотики и сигареты, используя для этого дроны, способные нести десятки килограммов.

ЦАХАЛ и ШАБАК, чтобы предотвратить использование дронов террористическими организациями в секторе Газы, уничтожали с воздуха беспилотники контрабандистов и тех, кто подходил их забирать после приземления в секторе.

Подобная контрабанда с помощью дронов угрожает безопасности Израиля и израильских сил, действующих на территории сектора, поскольку террористы активно пользуются беспилотниками для атак на израильские войска.

По завершении расследования против вышеназванных лиц были поданы обвинительные заключения: они обвиняются в предоставлении средств для совершения терактов, контрабанде наркотиков, попытке контрабанды наркотиков, вождении без действующих водительских прав и сопротивление полиции.

Параллельно с этим был подан запрос на продление срока содержания обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.