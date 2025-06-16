Нетаниягу БАГАЦу: задержка назначения Давида Зини главой ШАБАКа вредит безопасности

Глава правительства Биньямин Нетаниягу ответил Высшему суду справедливости по поводу назначения генерал-майора резерва Давида Зини на пост главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Нетаниягу подчеркнул, что тратит сейчас все силы и все свое время на руководство военной операцией "Народ как лев", и на этом основании он попросил отсрочку на 48 часов для всех ответчиков по иску против назначения нового главы ШАБАКа.

Он также объяснил, что задержка этого назначения станет ударом по безопасности Государства Израиль. Напомним, 15 июня ушел в отставку прежний руководитель ШАБАКа Ронен Бар.