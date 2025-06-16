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Израиль

Нетаниягу БАГАЦу: задержка назначения Давида Зини главой ШАБАКа вредит безопасности

ШАБАК
Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 16 июня 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 18:01
Нетаниягу БАГАЦу: задержка назначения Давида Зини главой ШАБАКа вредит безопасности
Arie Leib Abrams/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу ответил Высшему суду справедливости по поводу назначения генерал-майора резерва Давида Зини на пост главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Нетаниягу подчеркнул, что тратит сейчас все силы и все свое время на руководство военной операцией "Народ как лев", и на этом основании он попросил отсрочку на 48 часов для всех ответчиков по иску против назначения нового главы ШАБАКа.

Он также объяснил, что задержка этого назначения станет ударом по безопасности Государства Израиль. Напомним, 15 июня ушел в отставку прежний руководитель ШАБАКа Ронен Бар.

Израиль
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