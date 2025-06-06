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Израиль

Зини завершил службу в должности командира Корпуса генштаба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 06 июня 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 12:18
Зини завершил службу в должности командира Корпуса генштаба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Генерал-майор Давид Зини завершил службу в должности командира Корпуса генштаба и командования боевой подготовки и учений ЦАХАЛа. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Завершение службы в этой должности не означает увольнения Зини из ЦАХАЛа, хотя именно его премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу хочет назначить на пост главы общей службы безопасности (ШАБАК).

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