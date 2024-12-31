Солдат спас раненую черепаху из Южного Ливана: ее вылечат в "Сафари"

В канун Нового Года из больницы для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" поступила очень оптимистичная новость: в зоне боевых действий в Южном Ливане была ранена немолодая черепаха, но солдат-десантник спас ее и во время отпуска передал ветеринарам.

Инцидент произошел в районе Эль-Хиям на юге Ливана: что-то в поведении черепахи привлекло внимание Ноама Мендельсона, солдата срочной службы из десантных войск. Он сразу понял, что рептилия может пострадать в любой момент, поскольку поле боя – это не та зона, где ей стоит оставаться в наши дни. Приблизившись, Ноам увидел, что черепаха ранена в заднюю левую ногу, и понял, что ее шансы выбраться невредимой, а возможно, и выжить – минимальны.

Он взял черепаху с собой. Солдаты прозвали ее ЦАДАЛ – "Цват Дром Леванон" (צבת דרום לבנון) – Черепаха Южного Ливана. Напомним, аббревиатура ЦАДАЛ изначально относится к Армии Южного Ливана (צבא דרום לבנון) – подконтрольному Израилю и созданному при израильской поддержке южноливанскому военизированному формированию на основе кадровых ливанских военных. К выходу израильских войск из Ливана в 2000 году ЦАДАЛ прекратил свое существование. Нельзя не признать, что прозвище черепаха получила очень точное.

Ноам во время отпуска привез ЦАДАЛ в ветеринарную клинику "Вет-Сейф" на юге страны, где ее приняла и оказала первую помощь доктор Нава Орен. Затем черепаху перевели в больницу для диких животных в "Сафари", где о ней заботится команда специалистов во главе с доктором Эльадом Смитом. ЦАДАЛ прошел комплексные проверки, включающие рентген. Обследования выявили свежую воспалившуюся рану на левой ноге, требующую лечения, старые травмы передних ног и активный воспалительный процесс в организме.

ЦАДАЛ помещен на госпитализацию в специальную комнату для рептилий, он получает необходимые лекарства и медицинские процедуры, а также подходящее питание, которое ему очень нравится. Показатели черепахи улучшаются, она передвигается и с аппетитом ест. Доктор Эльад Смит отметил, что ЦАДАЛ – немолодая, даже пожилая черепаха, ее панцирь выглядит очень потертым, как будто она многое пережила. Неизвестно, что вызвало травму задней ноги, но рана сильно загноилась. Шансы на выздоровление черепахи очень хорошие.

После выздоровления ЦАДАЛ вернется в природу – не в Ливан, конечно, но в место, которое будет наиболее подходящим и близким к его предыдущей зоне обитания.