В Мазкерет-Батье найдена брошенная хозяином зеленая мартышка

На фоне множества сообщений об обнаружении доставленных в Израиль контрабандой обезьян и других диких животных, некоторые граждане, каким-то способом сумевшие приобрести в нарушение закона экзотическое животное, по всей видимости, начинают от них избавляться.

В общественном пространстве в Мазкерет-Батье была обнаружена зеленая мартышка, привязанная веревкой к дереву. Ее владельца поблизости не было. Прохожие сообщили о происшествии в полицию, и сотрудники полицейского отделения Реховота приехали по вызову.

Полицейские вызвали инспекторов Управления природы и парков, которые отвезли обезьяну на осмотр и перемещение ее в подходящий охраняемый питомник.

Напомним, содержать в неволе диких и экзотических животных запрещено законом: это серьезное правонарушение из-за огромного вреда, которое наносится чувствительному животному при содержании в ненадлежащих условиях.

У обезьян и мартышек специфические потребности в содержании, особенно социальные потребности, которые человек не может удовлетворить. Львы и другие крупные кошачьи очень скоро становятся опасны для окружающих, они нуждаются в просторе и специфическом питании.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.