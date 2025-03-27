Согласован план проверки госконтролером ключевых аспектов событий 7 октября в ЦАХАЛе

Государственный контролер Матаниягу Энгельман и глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир согласовали план начала проверки ключевых аспектов событий 7 октября 2023 года и предшествовавших "черной субботе" событиях в ЦАХАЛе.

Это соглашение продолжает договоренность от ноября 2024 года, на основании которой в последние месяцы было проведено множество проверок в Армии обороны Израиля, охвативших примерно 70% обозначенных проблем.

В соглашении между государственным контролером и главой Генштаба установлено, что канцелярия госконтролера будет учитывать оперативные потребности армию и динамичную ситуацию в сфере безопасности. Материалы внутренних расследований и отчеты будут переданы армией в канцелярию государственного контролера до конца апреля.

В числе основных тем, которые тщательно изучит государственный контролер, будут следующие: музыкальный фестиваль Nova – его разрешения, подготовка, меры безопасности; проверка защиты населенных пунктов; компоненты обеспечения безопасности и деятельность отрядов быстрого реагирования населенных пунктов ("китот коненут"); проверка защиты границы с сектором Газы; проверка рабочих процессов в разведструктурах и проверка хода событий 7 октября 2023 года.