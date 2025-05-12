Госконтролер представил в Кнессете список из 19 подготовленных отчетов, связанных с войной

Государственный контролер Матаньягу Энгельман выступил 12 мая на заседании парламентской комиссии по государственному контролю и представил депутатам список из 19 отчетов, подготовка которых завершена. Черновики были направлены для получения замечаний от всех соответствующих инстанций – политических, военных и гражданских.

Энгельман заявил: "С самого начала мы последовательно проводили проверки всех органов. Ключевые отчеты, которые могли бы дать обществу ответы о сбоях, приведших к трагедии 7 октября, должны были быть опубликованы уже давно. В период действия временного запрета Верховного суда, запретившего аудит в ЦАХАЛе и ШАБАКе, мы начали подготовку, чтобы приступить к проверкам сразу после снятия ограничений. Сейчас, когда согласованный механизм получил силу решения суда, мы действуем в его рамках".

Госконтролер также сообщил, что за это время уже были опубликованы пять отчетов в гражданской сфере, связанных с войной, включая отчет о системе психиатрической помощи после событий 7 октября 2023 года и в ходе войны "Железные мечи".

"Кроме того, – добавил он, – недавно завершена работа еще по 19 темам, и черновики отчетов направлены проверяемым сторонам. После получения замечаний, а при необходимости – и проведения слушаний по вопросам персональной ответственности, отчеты будут обнародованы".

Среди подготовленных отчетов:

1. Эвакуация и размещение населения во время операции "Железные мечи".

2. Действия правительства в населенных пунктах северного региона.

3. Работа социально-экономического кабинета.

4. Отсутствие концепции национальной безопасности и ее влияние на правительство и армию.

5. Управление гражданским сектором в ходе операции "Железные мечи".

6. Реализация экономической помощи малому бизнесу в первые недели боевых действий.

7. Экономическая готовность к чрезвычайным ситуациям до начала операции.

8. Подготовка "военных бюджетов" на 2023-2024 годы в министерстве финансов.

9. Реализация военного бюджета в начальный период операции.

10. Выплаты резервистам.

11. Должность координатора безопасности (равшац) в местных органах власти и модель его занятости.

12. Эффективность инженерного заграждения на линии раздела в Иерусалиме.

13. Обеспечение продовольствием в условиях чрезвычайной ситуации.

14. Сельское хозяйство в условиях войны "Железные мечи".

15. Продвижение туризма в Эйлате на фоне военного положения.

16. Государственная разъяснительная работа в международном информационном пространстве.

17. Состояние укрытий, бомбоубежищ и систем защиты в местных органах власти.

18. Готовность к кибератакам и действия в условиях киберугроз во время "Железных мечей".

19. Информационные системы для национальной координации и сопровождения эвакуированных.

Кроме того, в финальной стадии подготовки находятся дополнительные отчеты, включая проверку процедуры лицензирования и охраны музыкального фестиваля в Реим, защиту городов Сдерот и Офаким, эвакуацию раненых и погибших, а также другие темы.

В завершение Энгельман добавил: "Отчеты по ключевым вопросам пока не опубликованы. Их подготовка задержалась более чем на год из-за временного запрета БАГАЦа. Мы представим их общественности, как только работа будет завершена".