Из-за земельного конфликта подозреваемый отравил соседских собак

3 мая в полицию поступило сообщение о трех собаках, найденных мертвыми возле своего дома в поселке Шибли Умм-эль-Ганам на севере Израиля. У собак шла пена изо рта, что наводило на подозрения, что они были намеренно отравлены.

Сотрудники полиции в ходе следствия установили подозреваемого: им оказался 59-летний житель поселка, у которого с владельцем собак был давний спор из-за земельных участков. При обыске на месте происшествия был найден отравленный кусок мяса.

По подозрению полиции, 59-летний житель поселка Шибли Умм-эль-Ганам намеренно отравил соседских собак препаратами для избавления от сельскохозяйственных вредителей.

В ближайшие дни в мировой суд Нацерета будет подано обвинительное заключение.