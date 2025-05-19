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Израиль

Из-за земельного конфликта подозреваемый отравил соседских собак

время публикации: 19 мая 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 11:33
Из-за земельного конфликта подозреваемый отравил соседских собак
Пресс-служба полиции Израиля

3 мая в полицию поступило сообщение о трех собаках, найденных мертвыми возле своего дома в поселке Шибли Умм-эль-Ганам на севере Израиля. У собак шла пена изо рта, что наводило на подозрения, что они были намеренно отравлены.

Сотрудники полиции в ходе следствия установили подозреваемого: им оказался 59-летний житель поселка, у которого с владельцем собак был давний спор из-за земельных участков. При обыске на месте происшествия был найден отравленный кусок мяса.

По подозрению полиции, 59-летний житель поселка Шибли Умм-эль-Ганам намеренно отравил соседских собак препаратами для избавления от сельскохозяйственных вредителей.

В ближайшие дни в мировой суд Нацерета будет подано обвинительное заключение.

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