Турист плюнул в охранника посольства США и бросил сумку с "коктейлем Молотова"

27-летний турист из Германии был задержан в результате нападения на посольство США в Тель-Авиве: по сообщению полиции, турист вступил в перепалку с охранником посольства, плюнул в него, а затем бросил подозрительную сумку и сбежал с места происшествия.

На место были вызваны полицейские саперы, которые в ходе проверки сумки обнаружили составляющие для изготовления "коктейля Молотова" – пустые бутылки, тряпки и воспламеняющуюся жидкость.

Параллельно с этим полиция разыскивала подозреваемого в центре Тель-Авива, вскоре подозреваемый был обнаружен и задержан. Он признался в содеянном и передан для дальнейшего допроса в полицейский участок.