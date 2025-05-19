Турист плюнул в охранника посольства США и бросил сумку с "коктейлем Молотова"
время публикации: 19 мая 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 17:37
27-летний турист из Германии был задержан в результате нападения на посольство США в Тель-Авиве: по сообщению полиции, турист вступил в перепалку с охранником посольства, плюнул в него, а затем бросил подозрительную сумку и сбежал с места происшествия.
На место были вызваны полицейские саперы, которые в ходе проверки сумки обнаружили составляющие для изготовления "коктейля Молотова" – пустые бутылки, тряпки и воспламеняющуюся жидкость.
Параллельно с этим полиция разыскивала подозреваемого в центре Тель-Авива, вскоре подозреваемый был обнаружен и задержан. Он признался в содеянном и передан для дальнейшего допроса в полицейский участок.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 мая 2025