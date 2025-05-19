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Израиль

Пожар возле развязки Явне: пожарные стараются не допустить распространение огня

Пожары
время публикации: 19 мая 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 16:52
Пожар возле развязки Явне: пожарные стараются не допустить распространение огня
Avi Roccah/Flash90

Пожарно-спасательная служба продолжает бороться с возгораниями в разных районах страны. Из-за жаркой погоды и сухости действует строгий запрет на разведение огня в парках и заповедниках, а также на открытых территориях.

12 пожарных расчетов борются с пожаром, вспыхнувшим возле развязки Явне, работа идет при поддержке пожарного вертолета. Главная цель пожарных – не допустить распространение огня в сторону дороги и зданий.

Ранее в понедельник разгорелся пожар на открытой местности в Рамат Бейт-Шемеше, пять пожарных расчетов сумели локализовать возгорание и предотвратить его распространение в сторону жилых домов.

Израиль
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