Пожар возле развязки Явне: пожарные стараются не допустить распространение огня

Пожарно-спасательная служба продолжает бороться с возгораниями в разных районах страны. Из-за жаркой погоды и сухости действует строгий запрет на разведение огня в парках и заповедниках, а также на открытых территориях.

12 пожарных расчетов борются с пожаром, вспыхнувшим возле развязки Явне, работа идет при поддержке пожарного вертолета. Главная цель пожарных – не допустить распространение огня в сторону дороги и зданий.

Ранее в понедельник разгорелся пожар на открытой местности в Рамат Бейт-Шемеше, пять пожарных расчетов сумели локализовать возгорание и предотвратить его распространение в сторону жилых домов.