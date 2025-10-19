ЦАХАЛ начинает масштабные учения около границы с Ливаном
ЦАХАЛ предупреждает: с вечера 19 октября до четверга, 23 октября, в Галилее, вдоль границы с Ливаном, включая прибрежные и внутренние районы, будут проводиться масштабные военные учения.
"В рамках учений будут отрабатываться различные сценарии взаимодействия, включая оборону региона и реагирование на непосредственные угрозы на местах. Во время учений будут слышны взрывы, будет использоваться символика противника, в зоне учений будут действовать беспилотники, самолеты, морские суда, а также наблюдаться активные передвижения сил безопасности", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Подчеркивается, что речь идет о плановых учениях. Поводов для беспокойства нет.
Армия обороны Израиля проинформирует население в случае реальных инцидентов.