19 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ начинает масштабные учения около границы с Ливаном

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 19 октября 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 08:09
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ предупреждает: с вечера 19 октября до четверга, 23 октября, в Галилее, вдоль границы с Ливаном, включая прибрежные и внутренние районы, будут проводиться масштабные военные учения.

"В рамках учений будут отрабатываться различные сценарии взаимодействия, включая оборону региона и реагирование на непосредственные угрозы на местах. Во время учений будут слышны взрывы, будет использоваться символика противника, в зоне учений будут действовать беспилотники, самолеты, морские суда, а также наблюдаться активные передвижения сил безопасности", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Подчеркивается, что речь идет о плановых учениях. Поводов для беспокойства нет.

Армия обороны Израиля проинформирует население в случае реальных инцидентов.

Израиль
