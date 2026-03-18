Начальник Генштаба осудил насилие поселенцев в Иудее и Самарии

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил бригады "Биньямин" и "Самария" в Центральном военном округе. Он осудил участившиеся случаи насилия на националистической почве со стороны израильтян.

"Недопустимо, чтобы в то время, когда Израиль ведет войну на нескольких фронтах, армия была вынуждена противостоять еще и угрозе изнутри", – заявил он, добавив: "Речь идет об отдельных хулиганах, которые не представляют жителей всех поселений. Но они ставят под угрозу безопасность и стабильность. Любой, кто думает, что подобные действия способствуют безопасности Израиля, ошибается. Они аморальны и наносят чрезвычайный стратегический ущерб усилиям армии".

Эяль Замир высоко оценил оперативную деятельность командиров. Он отметил, что количество терактов за последний год в этом регионе является одним из самых низких за всю историю. И это благодаря наступательным действиям. При этом он призвал к бдительности, напомнив, что "природа терроризма такова, что он может нанести удар в любой момент".