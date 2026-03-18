В окрестностях Хайфы обломком ракеты поврежден дом. Нет пострадавших
время публикации: 18 марта 2026 г., 18:12 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 19:04
В десятках населенных пунктов на севере Израиля прозвучал сигнал тревоги в связи с ракетным обстрелом из Ирана.
Несколько ракет были успешно перехвачены, другие упали на незастроенной местности.
В спасательные службы поступило сообщение о падении обломка на жилой дом в одном из населенных пунктов в пригороде Хайфы. Прибывшие на место сотрудники сообщили, что пострадавших нет.