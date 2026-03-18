Около 1500 пассажиров, имеющих авиабилеты на ближайшие дни, будут сняты с рейсов

Министерство транспорта Израиля приняло решение вдвое сократить число пассажиров на рейсах , вылетающих из аэропорта Бен-Гурион. В самолет смогут подняться не более 130 пассажиров.

Эта мера вступает в силу с полуночи и будет действовать до исхода субботы. По информации телеканала "Кешет-12", в общей сложности с ближайших рейсов будут сняты около 1500 пассажиров.

Решение принято по рекомендации силовых структур на фоне участившихся обстрелов и падения обломков на территории аэропорта. В течение выходных запланированы дополнительные оценки обстановки для определения дальнейшего режима работы "Бен-Гуриона".