18 марта 2026
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Около 1500 пассажиров, имеющих авиабилеты на ближайшие дни, будут сняты с рейсов

время публикации: 18 марта 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 19:22
Около 1500 пассажиров, имеющих авиабилеты на ближайшие дни, будут сняты с рейсов
Yossi Zeliger/FLASH90

Министерство транспорта Израиля приняло решение вдвое сократить число пассажиров на рейсах , вылетающих из аэропорта Бен-Гурион. В самолет смогут подняться не более 130 пассажиров.

Эта мера вступает в силу с полуночи и будет действовать до исхода субботы. По информации телеканала "Кешет-12", в общей сложности с ближайших рейсов будут сняты около 1500 пассажиров.

Решение принято по рекомендации силовых структур на фоне участившихся обстрелов и падения обломков на территории аэропорта. В течение выходных запланированы дополнительные оценки обстановки для определения дальнейшего режима работы "Бен-Гуриона".

Разрешено к публикации: в аэропорту "Бен-Гурион" обломками ракет повреждены три частных самолета