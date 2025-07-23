Глава МИД Израиля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся с официальным визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол Израиля Михаил Бродский в своем Телеграм-канале опубликовал фотографии с этой встречи.

Бродский сообщил, что на встрече обсуждались двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу.

Ранее Саар встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. В беседе с ним израильский министр осудил российские удары по мирному населению. "Мы осуждаем российские удары по гражданскому населению. Мы призываем к прочному и устойчивому миру, который гарантирует безопасность Украины. Израиль поддерживает Украину и ее народ", – заявил израильский министр. Он также напомнил, что Израиль стал первой страной, развернувшей в Украине полевой госпиталь.

В ходе переговоров стороны договорились начать стратегический диалог по вопросам иранской угрозы. "Иран угрожает не только Израилю. Он угрожает региону и всему миру. Он угрожает Украине. Наши удары по иранскому оружию и технологиям укрепляют безопасность Украины и безопасность Европы", – сказал Саар.