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Мир

Глава МИД Израиля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским

Украина
Израиль
время публикации: 23 июля 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 18:18
Глава МИД Израиля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото из телеграм-канала посла Израиля в Украине Михаила Бродского

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся с официальным визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол Израиля Михаил Бродский в своем Телеграм-канале опубликовал фотографии с этой встречи.

Бродский сообщил, что на встрече обсуждались двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу.

Ранее Саар встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. В беседе с ним израильский министр осудил российские удары по мирному населению. "Мы осуждаем российские удары по гражданскому населению. Мы призываем к прочному и устойчивому миру, который гарантирует безопасность Украины. Израиль поддерживает Украину и ее народ", – заявил израильский министр. Он также напомнил, что Израиль стал первой страной, развернувшей в Украине полевой госпиталь.

В ходе переговоров стороны договорились начать стратегический диалог по вопросам иранской угрозы. "Иран угрожает не только Израилю. Он угрожает региону и всему миру. Он угрожает Украине. Наши удары по иранскому оружию и технологиям укрепляют безопасность Украины и безопасность Европы", – сказал Саар.

Мир
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