БАГАЦ заморозил процесс назначения главы Управления государственных служб

Высший суд справедливости (БАГАЦ) заморозил процесс назначения нового главы Управления государственных служб ("нацив шерут а-медина") после того, как юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и представляющий правительство частный адвокат договорились, что новый руководитель Управления госслужб будет назначен таким же образом, каким был назначен нынешний глава Управления профессор Даниэль Гершковиц.

После заключения этого соглашения были поданы дополнительные апелляции против назначения нового руководителя Управления государственных служб, обсуждение которых состоится в ближайшее время.

Назначение нового главы Управления государственных служб привело к затяжному конфликту между правительством и юрсоветницей, поскольку правительство приняло решение об изменении процедуры назначения, что вызвало протест со стороны Гали Баарав-Миары. Она указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.

Из-за судебных тяжб по этому вопросу, на которых Баарав-Миара отказалась представлять позицию правительства, было принято решение продлить каденцию нынешнего главы Управления профессора Даниэля Гершковица на три месяца, до 12 декабря текущего года – или до назначения постоянного директора.