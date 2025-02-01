В Хан-Юнисе Ярден Бибас передан "Красному Кресту". Он передвигается самостоятельно.

О судьбе жены и детей Ярдена Бибаса – Шири, Ариэля и Кфира – окончательных официальных сведений не публикуется.

Офер Кальдерон также передан "Красному Кресту". Мать Офера, с которой в прямоми эфире беседовал корреспондент 12-го канала ИТВ, сказала, что ее сын "выглядит удовлетоврительно".