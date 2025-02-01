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Израиль

В Хан-Юнисе Ярден Бибас передан "Красному Кресту". Он передвигается самостоятельно

Газа
Заложники
время публикации: 01 февраля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 08:49
В Хан-Юнисе Ярден Бибас передан "Красному Кресту"
AP Photo/Abed Hajjar

В Хан-Юнисе Ярден Бибас передан "Красному Кресту". Он передвигается самостоятельно.

О судьбе жены и детей Ярдена Бибаса – Шири, Ариэля и Кфира – окончательных официальных сведений не публикуется.

Офер Кальдерон также передан "Красному Кресту". Мать Офера, с которой в прямоми эфире беседовал корреспондент 12-го канала ИТВ, сказала, что ее сын "выглядит удовлетоврительно".

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В Хан-Юнисе Ярден Бибас передан "Красному Кресту". Он передвигается самостоятельно
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