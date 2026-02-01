x
Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Одайя Даса из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
время публикации: 01 февраля 2026 г., 15:02 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 15:02
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 15-летняя Одайя Даса из Беэр-Шевы, в последний раз девушку видели в пятницу 27 января в Афуле.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, черные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.

Израиль
