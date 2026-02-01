ЦАХАЛ: силами 769-й бригады разрушен ряд объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил о продолжении операций на юге Ливана, направленных на уничтожение инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" и пресечение попыток ее восстановления.

По данным военных, в последние месяцы подразделения 769-й бригады ЦАХАЛа действовали в ряде населенных пунктов южного Ливана. Целью операций названы выявление и уничтожение объектов и вооружений, которыми пользовалась "Хизбалла".

В ходе действий в нескольких деревнях были обнаружены и уничтожены склады и средства вооружения. В частности, ЦАХАЛ сообщает об уничтожении склада противотанковых ракет и дополнительных складов с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, по информации армии, был разрушен объект, который во время войны использовался "Хизбаллой" для обстрела территории Израиля противотанковыми ракетами.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что нахождение вооружений и "террористической инфраструктуры" в этом районе является "грубым нарушением" существующих договоренностей между Израилем и Ливаном.