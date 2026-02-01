x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 15:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 15:02
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: силами 769-й бригады разрушен ряд объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 февраля 2026 г., 15:00 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 15:00
ЦАХАЛ: силами 769-й бригады разрушен ряд объектов "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о продолжении операций на юге Ливана, направленных на уничтожение инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" и пресечение попыток ее восстановления.

По данным военных, в последние месяцы подразделения 769-й бригады ЦАХАЛа действовали в ряде населенных пунктов южного Ливана. Целью операций названы выявление и уничтожение объектов и вооружений, которыми пользовалась "Хизбалла".

В ходе действий в нескольких деревнях были обнаружены и уничтожены склады и средства вооружения. В частности, ЦАХАЛ сообщает об уничтожении склада противотанковых ракет и дополнительных складов с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, по информации армии, был разрушен объект, который во время войны использовался "Хизбаллой" для обстрела территории Израиля противотанковыми ракетами.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что нахождение вооружений и "террористической инфраструктуры" в этом районе является "грубым нарушением" существующих договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

849-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

ЦАХАЛ: еще один удар по цели на юге Ливана, атакован террорист "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

ЦАХАЛ: на юго-западе Ливана атакована инженерная техника "Хизбаллы"