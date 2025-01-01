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Израиль

Обвинительница по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари подает в отставку

Коррупция
Прокуратура
время публикации: 01 января 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 20:41
Обвинительница по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари подает в отставку
Avshalom Sassoni/Flash90

Заместительница государственного прокурора Лиат Бен-Ари, которая специализировалась по экономическим преступлениям и является, среди прочего, обвинительницей на судебных процессах против главы правительства Биньямина Нетаниягу, объявила о своем уходе в отставку после 27 лет государственной службы. Бен-Ари завершает свою работу 31 января 2025 года.

Государственный прокурор Амит Айсман в официальном заявлении выразил Бен-Ари благодарность за "многие годы совместной работы, за ее исключительную преданность делу, решительность и профессионализм, и за ее выдающийся вклад в борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями в Израиле".

Сама Лиат Бен-Ари подчеркнула: "Поясню очевидное: принятие этого решения никак не связано с делами "тысяч", которые сейчас рассматриваются в окружном суде Иерусалима ("Дело 1000", "Дело 2000" и "Дело 4000", по которым подследственным проходит глава правительства Биньямин Нетаниягу, – прим. ред.). Эти дела ведутся опытными и профессиональными прокурорами под руководством Йонатана Тадмора и Иегудит Тирош".

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