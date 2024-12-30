Граната возле газового баллона: чрезвычайное происшествие в Иерусалиме

Сотрудники полиции и полицейские саперы были вызваны в иерусалимский район Кирьят-Ювель, где во дворе жилого дома возле газового баллона была обнаружена граната.

Территория была оцеплена, транспортное движение по улице Гросман рядом с местом происшествия временно прекращено.

Следователи полицейского участка "Мория" начали расследование обстоятельств инцидента.