Граната возле газового баллона: чрезвычайное происшествие в Иерусалиме
время публикации: 30 декабря 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 11:54
Сотрудники полиции и полицейские саперы были вызваны в иерусалимский район Кирьят-Ювель, где во дворе жилого дома возле газового баллона была обнаружена граната.
Территория была оцеплена, транспортное движение по улице Гросман рядом с местом происшествия временно прекращено.
Следователи полицейского участка "Мория" начали расследование обстоятельств инцидента.
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