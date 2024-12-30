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Израиль

79-летнему жителю Явне предъявлены обвинения в убийстве жены

время публикации: 30 декабря 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 10:49
79-летнему жителю Явне предъявлены обвинения в убийстве жены
Flash90

В суд Центрального округ в Лоде прокуратурой подано обвинительное заключение против 79-летненго Уриэля Бамнолкер, который был задержан по подозрению в умышленном убийстве своей жены – 75-летней Эдны Бамнолкер (Биньямин).

Эдна Бамнолкер (Биньямин) была убита 12 декабря в Явне. Ее 79-летний муж около двадцати лет назад был осужден за семейное насилие: в частности, за угрозы убить свою жену. Он отбыл полтора года лишения свободы. Но позже пара продолжила жить вместе.

Согласно тексту обвинения, 12 декабря 2024 года Уриэль Бамнолкер взял кухонный нож и нанес жене три удара в шею и подбородок. Женщина звала на помощь, соседи пытались добиться, чтобы им открыли дверь, но Уриэль отказался. Тогда соседи вызвали полицию. Одновременно они отключили электричество в квартире Бамнолкеров, после чего Уриэль открыл дверь – и соседи увидели окровавленную Эдну. Спасти ее не удалось.

Израиль
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