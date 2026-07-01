Двое демонстрантов с жидкостью, похожей на кровь, задержаны возле штаба полиции в Тель-Авиве
время публикации: 01 июля 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:25
Возле штаба полиции Тель-Авива прошла несанкционированная акция протеста против бездействия правоохранительных органов на фоне роста преступности в арабском секторе.
Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты нарушали общественный порядок, в том числе они вылили на землю из принесенных с собой емкостей красную жидкость.
Двое демонстрантов, жители Иерусалима и Тель-Авива, задержаны и доставлены в отделение в Яффо для дальнейшего разбирательства.
Полиция сообщила, что демонстрация разогнана.
Одним из организаторов акции протеста было общественное движение "Омдим бе-яхад", объединяющее евреев и арабов.
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