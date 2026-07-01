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Израиль

Двое демонстрантов с жидкостью, похожей на кровь, задержаны возле штаба полиции в Тель-Авиве

Полиция
Криминал в арабском секторе
Криминал
Акции протеста
время публикации: 01 июля 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:25
Двое демонстрантов с жидкостью, похожей на кровь, задержаны возле штаба полиции в Тель-Авиве
Пресс-служба полиции Израиля

Возле штаба полиции Тель-Авива прошла несанкционированная акция протеста против бездействия правоохранительных органов на фоне роста преступности в арабском секторе.

Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты нарушали общественный порядок, в том числе они вылили на землю из принесенных с собой емкостей красную жидкость.

Двое демонстрантов, жители Иерусалима и Тель-Авива, задержаны и доставлены в отделение в Яффо для дальнейшего разбирательства.

Полиция сообщила, что демонстрация разогнана.

Одним из организаторов акции протеста было общественное движение "Омдим бе-яхад", объединяющее евреев и арабов.

Израиль
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