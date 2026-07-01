Двое демонстрантов с жидкостью, похожей на кровь, задержаны возле штаба полиции в Тель-Авиве

Возле штаба полиции Тель-Авива прошла несанкционированная акция протеста против бездействия правоохранительных органов на фоне роста преступности в арабском секторе.

Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты нарушали общественный порядок, в том числе они вылили на землю из принесенных с собой емкостей красную жидкость.

Двое демонстрантов, жители Иерусалима и Тель-Авива, задержаны и доставлены в отделение в Яффо для дальнейшего разбирательства.

Полиция сообщила, что демонстрация разогнана.

Одним из организаторов акции протеста было общественное движение "Омдим бе-яхад", объединяющее евреев и арабов.