Полиция предотвратила заказное убийство: вооруженный киллер был в "оперативной" машине

Пресс-служба полиции сообщает о задержании предполагаемого киллера, который ехал для совершения заказного убийства. Задержание стало возможным благодаря операции "Железная сеть", направленной против организованной преступности.

Во время операции сотрудники полиции задержали автомобиль, выехавший с парковки медицинского центра Галилеи и двигавшийся с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Проверка показала, что речь идет о так называемом "автомобиле для выполнения задания", используемом преступными группировками. За рулем находился 22-летний житель Акко, у которого были обнаружены заряженные пистолет и магазин. По данным следствия, подозреваемый направлялся для совершения криминального покушения, однако был задержан незадолго до его осуществления.

Автомобиль и оружие изъяты. Подозреваемый арестован. Суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок его содержания под стражей до 6 июля 2026 года.