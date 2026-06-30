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Израиль

Полиция предотвратила заказное убийство: вооруженный киллер был в "оперативной" машине

Криминал в арабском секторе
Полиция
Организованная преступность
время публикации: 30 июня 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 11:01
Полиция предотвратила заказное убийство: вооруженный киллер был в "оперативной" машине
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщает о задержании предполагаемого киллера, который ехал для совершения заказного убийства. Задержание стало возможным благодаря операции "Железная сеть", направленной против организованной преступности.

Во время операции сотрудники полиции задержали автомобиль, выехавший с парковки медицинского центра Галилеи и двигавшийся с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Проверка показала, что речь идет о так называемом "автомобиле для выполнения задания", используемом преступными группировками. За рулем находился 22-летний житель Акко, у которого были обнаружены заряженные пистолет и магазин. По данным следствия, подозреваемый направлялся для совершения криминального покушения, однако был задержан незадолго до его осуществления.

Автомобиль и оружие изъяты. Подозреваемый арестован. Суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок его содержания под стражей до 6 июля 2026 года.

Израиль
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