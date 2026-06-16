Рабело представил в БАГАЦ ответ на петицию против его избрания госконтролером

Адвокат Михаэль Рабело, избранный на должность государственного контролера, представил в Высший суд справедливости свой ответ на петицию с требованием отменить его назначение.

"В израильском праве неоднократно говорилось, что можно отыскать честных, порядочных и прямых людей, которые будут добросовестно выполнять свои обязанности и действовать аккуратно и честно, даже если у них было предварительное знакомство с теми, кто назначил или является подконтрольным назначаемому лицу", - заявил Рабело.

Равело утверждает, что Основной закон о государственном контролера дает основания утверждать, что государственный контролер сохраняет свою независимость вне связи с тем, кто его назначил на должность.

Накануне сообщалось, что отставной судья Йосеф Эльрон, баллотировавшийся на должность государственного контролера, присоединился к петиции, поданной против назначения Рабело.

Депутат Кнессета Наама Лазими (партия "Демократим") подала в Верховный суд петицию с требованием отменить результаты голосования по избранию адвоката Михаэля Рабело на должность госконтролера.

"Институт государственного контролера не должен превратиться в политическую награду, врученную в ходе порочной процедуры, поправшей тайну голосования", – говорится в петиции.

3 июня в Кнессете состоялось голосование по выбору госконтролера. На этот пост претендовали Михаэль Рабело и отставной судья Йосеф Эльрон. В первом туре судья Эльрон набрал 60 голосов, Рабело – 57. Во втором – за Рабело проголосовал 61 парламентарий, за Эльрона – 57.

Голосование сопровождалось скандалом. Во время второго тура депутаты "Ликуда" фотографировались у избирательной урны, держа в руках бюллетень с именем Михаэля Рабело. По некоторым сведениям, таким образом руководство "Ликуда" осуществляло контроль за партийной дисциплиной.

Оппозиция заявила, что было оказано давление на депутатов и нарушена тайна голосования, что должно стать основанием для отмены результатов выборов через суд.

Кроме того, волну критики в оппозиции вызвало то, что Рабело был личным адвокатом Биньямина и Сары Нетаниягу и представлял "Ликуд" в тех случаях, когда юридический советник правительства отказывалась это делать.