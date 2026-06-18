БАГАЦ порекомендовал Кнессету провести повторное голосование по избранию госконтролера
Коллегия Верховного суда предложила Кнессету провести повторное голосование по вопросу об избрании государственного контролера.
Представители Кнессета должны дать ответа до 21 июня. До тех пор действует запрет на вступление в должность избранного государственного контролера Михаэля Рабело.
Решение было принято в рамках апелляции, поданной против избрания Рабело.
Апелляция касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабело, так как тот представлял премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и нарушений принципа тайного голосования, нарушенного Кнессетом. Нарушение выразилось в том, что часть депутатов засняли свое голосование на видело и опубликовали. В иске говорится о том, что все это было сделано под давлением руководства "Ликуда", что является нарушением принципа тайны голосования.
Вмешательство суда касается только процесса голосования, и судьи не сочли возможным и необходимым вмешиваться в сам факт избрания адвоката Рабело.
"Есть нежелательное облако и горький привкус. Депутаты действовали, нарушая распоряжение юридического советника Кнессета, формируя новое правило, согласно которому якобы можно фиксировать голосование", – заявил глава коллегии, заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг.