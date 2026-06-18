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Израиль

БАГАЦ порекомендовал Кнессету провести повторное голосование по избранию госконтролера

Судебные решения
Суд
Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
Госконтролер
время публикации: 18 июня 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 15:26
БАГАЦ порекомендовал Кнессету провести повторное голосование по избранию госконтролера
Yonatan Sindel/Flash90

Коллегия Верховного суда предложила Кнессету провести повторное голосование по вопросу об избрании государственного контролера.

Представители Кнессета должны дать ответа до 21 июня. До тех пор действует запрет на вступление в должность избранного государственного контролера Михаэля Рабело.

Решение было принято в рамках апелляции, поданной против избрания Рабело.

Апелляция касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабело, так как тот представлял премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и нарушений принципа тайного голосования, нарушенного Кнессетом. Нарушение выразилось в том, что часть депутатов засняли свое голосование на видело и опубликовали. В иске говорится о том, что все это было сделано под давлением руководства "Ликуда", что является нарушением принципа тайны голосования.

Вмешательство суда касается только процесса голосования, и судьи не сочли возможным и необходимым вмешиваться в сам факт избрания адвоката Рабело.

"Есть нежелательное облако и горький привкус. Депутаты действовали, нарушая распоряжение юридического советника Кнессета, формируя новое правило, согласно которому якобы можно фиксировать голосование", – заявил глава коллегии, заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг.

Израиль
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