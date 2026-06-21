Председатель Кнессета отверг рекомендацию БАГАЦа провести новые выборы госконтролера

Председатель Кнессета Амир Охана отверг предложение Высшего суда справедливости провести повторные выборы государственного контролера. На эту должность был избран Михаэль Рабело. "Кнессет уже принял решение. Повторных выборов госконтролера не будет", – написал Охана в социальной сети X.

Апелляция в БАГАЦ касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабело, так как тот представлял премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и нарушений принципа тайного голосования. Нарушение состояло в том, что некоторые депутаты снимали на видео свое голосование и затем это выложили в интернет. В иске говорится о том, что все это было сделано под давлением руководства "Ликуда", что является нарушением принципа тайны голосования.

Судьи не сочли возможным и необходимым вмешиваться в сам факт избрания адвоката Рабело. "У дела нежелательная аура и горький привкус. Депутаты действовали, нарушая распоряжение юридического советника Кнессета, формируя новое правило, согласно которому якобы можно фиксировать голосование", – заявил глава коллегии, заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг.