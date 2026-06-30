Глава партии "Яшар", бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот официально запустил предвыборную кампанию, назвав предстоящие выборы "судьбоносными для безопасности, единства и души Израиля".

В своей речи он заявил, что возглавляемое им правительство увеличит численность армии, чтобы снизить нагрузку на резервистов, и сформирует государственную комиссию по расследованию провалов 7 октября.

Айзенкот пообещал, что правительство, которое сформирует его партия, будет работать в интересах всего народа, не отдавая предпочтения отдельным группам.