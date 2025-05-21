Экс-глава правительства Ольмерт: "То, что Израиль делает в Газе, близко к военному преступлению"

Эхуд Ольмерт в интервью BBC раскритиковал действия Израиля в секторе Газы, заявив, что они "отвратительны и возмутительны" и это "очень близко к военному преступлению".

Эхуд Ольмерт, возглавлявший правительство в период с 2006 по 2009 год и горячо поддерживавший вывод поселений из Газы, заявил, что нынешняя война "ведется без цели" и "без шансов достичь чего-то, что могло бы спасти жизни заложников".

По словам экс-премьер-министра, "очевидным проявлением войны" является гибель тысяч мирных палестинцев, а также большого количества израильских военнослужащих.

При этом он подчеркнул: "Мы боремся с убийцами из ХАМАСа. Мы не воюем с невинными гражданами. И это должно быть ясно".