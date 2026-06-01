Иранские СМИ опровергают сообщения об отставке президента Пезешкиана

СМИ, связанные с иранским режимом, опровергают публикацию оппозиционного сайта Iran International об уходе в отставку президента Исламской республики Масуда Пезешкиана – в знак протеста против захвата власти Корпусом стражей исламской революции.

"Iran International – фабрика лжи о Пезешкиане и других. Это анти-иранское пропагандистское средство, его цель – распространение лжи и слухов об Иране, которым никто не верит", – говорится в сообщении связанного с КСИР агентства "Тасним".

Цитируемый агентством правительственный источник заявляет, что президента продолжает работу в обычном режиме и не намерен менять планов. Однако публикация смогла посеять рознь и иранском народе и создать условия для облегчения работы "Мосада" и ЦРУ в Иране.

31 мая оппозиционный сайт Iran Internatinal сообщил, что резидент Ирана Масуд Пезешкиан направил официальное письмо верховному лидеру Моджтабе Хаменеи с просьбой об отставке.

В качестве причины отставки Пезешкиан назвал полный захват ключевых рычагов власти командирами КСИР и фактическое отстранение президента и правительства от принятия стратегических решений. Он заявил, что в таких условиях не в состоянии исполнять свои обязанности.