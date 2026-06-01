01 июня 2026
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Бецалель Смотрич улетел в США для продвижения "Исааковых соглашений"

время публикации: 01 июня 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 10:18
Бецалель Смотрич улетел в США для продвижения "Исааковых соглашений"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вылетел в Вашингтон на серию политических и экономических рабочих встреч, в центре которых – продвижение и реализация "Исааковых соглашений".

Новая дипломатическо-экономическая инициатива по расширению отношений со странами Латинской Америки была запущена в прошлом месяце в Иерусалиме в рамках встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Цель соглашений - укрепление политических и экономических связей между Израилем, Аргентиной, Уругваем, Панамой и Коста-Рико путем поставки израильских оборонных систем и военных технологий, сотрудничества в борьбе с оргпреступностью и наркотерроризмом, а также совместных инициатив в сферах высоких технологий, сельского хозяйства и кибербезопасности.

