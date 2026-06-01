КСИР сообщил об ударе по американской военной базе, использовавшейся при атаке острова Сирик
Командование Корпуса стражей Исламской революции сообщило, что аэрокосмические силы КСИР нанесли удар по военной базе, которая использовалась США при атаке по центру связи, расположенному на острове Сирик в провинции Хормозган.
"В ходе операции возмездия Корпус уничтожил заранее определенные цели, связанные с ударом. Новые военные действия США, если они последуют, повлекут за собой совершенно другой ответ", – утверждает КСИР.
Это стало ответом на заявление США о том, что в минувшие выходные на острове был нанесен удар по радарной установке и командному центру БПЛА, расположенному на восточном входе в Ормузский пролив. Данные действия США квалифицируют как самооборону и защиту международного судоходства.
Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что 31 мая силы ПВО были задействованы для перехвата враждебной атаки, в ходе которой были задействованы ракеты и дроны. В сообщении не говорилось ни об ущербе, ни о том, кто нанес удар по Кувейту.