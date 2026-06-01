Ближний Восток

КСИР сообщил об ударе по американской военной базе, использовавшейся при атаке острова Сирик

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 июня 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 10:57
КСИР сообщил об ударе по американской военной базе, использовавшейся при атаке острова Сирик
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Командование Корпуса стражей Исламской революции сообщило, что аэрокосмические силы КСИР нанесли удар по военной базе, которая использовалась США при атаке по центру связи, расположенному на острове Сирик в провинции Хормозган.

"В ходе операции возмездия Корпус уничтожил заранее определенные цели, связанные с ударом. Новые военные действия США, если они последуют, повлекут за собой совершенно другой ответ", – утверждает КСИР.

Это стало ответом на заявление США о том, что в минувшие выходные на острове был нанесен удар по радарной установке и командному центру БПЛА, расположенному на восточном входе в Ормузский пролив. Данные действия США квалифицируют как самооборону и защиту международного судоходства.

Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что 31 мая силы ПВО были задействованы для перехвата враждебной атаки, в ходе которой были задействованы ракеты и дроны. В сообщении не говорилось ни об ущербе, ни о том, кто нанес удар по Кувейту.

