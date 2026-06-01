"Прекращения огня не существует": Давид Шарп о реальной ситуации на ливанском фронте

Редакция Newsru.co.il предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

Военный обозреватель Давид Шарп считает, что происходящее сегодня в Ливане нельзя называть прекращением огня. По его оценке, боевые действия продолжают расширяться, а Израиль стремится добиться максимальных результатов до возможных политических ограничений, связанных с переговорами между США и Ираном.

В центре внимания – продвижение сил ЦАХАЛа в Южном Ливане, взятие района замка Бофор и создание угрозы Набатии, которую называют одним из ключевых опорных пунктов "Хизбаллы". Шарп объясняет, почему контроль над высотами и продвижение за реку Литани имеют не только тактическое, но и стратегическое значение.

Он также анализирует эффективность наступательных действий 36-й дивизии, сокращение активности дронов "Хизбаллы", масштабы потерь организации и причины, по которым нынешняя кампания, по ряду параметров, уже превосходит Вторую ливанскую войну.

Почему Израиль не идет на полномасштабное наступление? Как американские ограничения влияют на ход операции? И способно ли нынешнее давление изменить баланс сил на ливанском фронте?

Подробный разбор – в новом выпуске Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

