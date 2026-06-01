x
01 июня 2026
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 16:38
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В пунктах обмена валюты в Израиле наблюдается нехватка наличности

Курсы валют
время публикации: 01 июня 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 15:16
В пунктах обмена валюты в Израиле наблюдается нехватка наличности
Nati Shohat /Flash90

Сочетание резкого падения курса доллара и продолжающегося ограничения авиасообщения привело к острой нехватке наличной иностранной валюты в израильских обменных пунктах.

При курсе доллара в 2,80 шекеля израильтяне стремятся закупиться валютой впрок, причем суммами, которые прежде были нетипичны для обменников: по 7-15 тысяч долларов за раз.

Коммерческие банки, через которые меняла традиционно пополняли запасы, ограничили лимиты, а поступления партий валюты из-за границы резко сократились из-за малого количества авиарейсов.

Как следствие, в некоторых пунктах вообще не осталось евро, долларов и фунтов, а те, которые продолжают работать, взимают значительную надбавку в 10-20 агорот к официальному курсу.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook