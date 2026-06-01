В пунктах обмена валюты в Израиле наблюдается нехватка наличности

Сочетание резкого падения курса доллара и продолжающегося ограничения авиасообщения привело к острой нехватке наличной иностранной валюты в израильских обменных пунктах.

При курсе доллара в 2,80 шекеля израильтяне стремятся закупиться валютой впрок, причем суммами, которые прежде были нетипичны для обменников: по 7-15 тысяч долларов за раз.

Коммерческие банки, через которые меняла традиционно пополняли запасы, ограничили лимиты, а поступления партий валюты из-за границы резко сократились из-за малого количества авиарейсов.

Как следствие, в некоторых пунктах вообще не осталось евро, долларов и фунтов, а те, которые продолжают работать, взимают значительную надбавку в 10-20 агорот к официальному курсу.