01 июня 2026
Экономика

Motorola Solutions покупает израильский стартап по перехвату дронов за $1,5 млрд

Экзит
Оборонка
время публикации: 01 июня 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 15:35
AP Photo/Altaf Qadri

Компания Motorola Solutions объявила в понедельник, 1 июня, о приобретении израильской стартап-компании D-Fend, разрабатывающей системы обнаружения и нейтрализации вражеских дронов.

Стоимость сделки – 1,5 миллиарда долларов, при том, что за время своего существования созданная в 2017 году компания мобилизовала у инвесторов только около 70 миллионов долларов. В последнем раунде мобилизации капитала в 2024 году оценка ее рыночной стоимости составляла 200 млн долларов.

Согласно пресс-релизу, в последние три года выручка D-Fend росла более чем на 50% в год. Прогноз доходов на конец 2026 года составляет 185 миллионов долларов.

Флагманский продукт компании – система EnforceAir, основанная на технологии радиочастотного киберперехвата без применения кинетических средств, то есть без стрельбы. Система определяет местоположение беспилотника, перехватывает управление им и способна посадить его в безопасном месте.

Среди клиентов компании – правоохранительные органы, государственные структуры и службы внутренней безопасности, включая федеральные ведомства и армию США.

Вместе с тем, следует отметить, что продукт компании не предназначен для борьбы с дронами на оптоволоконном управлении.

Покупатель, Motorola Solutions, не имеет отношения к одноименному бренду смартфонов и является крупным игроком в сегменте систем критической связи, общественной безопасности и корпоративной защиты.

Компания специализируется на рации и системах связи, программном обеспечении для управления и контроля, аналитике и кибербезопасности, продавая свои решения преимущественно государственным структурам, армиям и аварийно-спасательным службам.

