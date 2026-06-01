Motorola Solutions покупает израильский стартап по перехвату дронов за $1,5 млрд
Компания Motorola Solutions объявила в понедельник, 1 июня, о приобретении израильской стартап-компании D-Fend, разрабатывающей системы обнаружения и нейтрализации вражеских дронов.
Стоимость сделки – 1,5 миллиарда долларов, при том, что за время своего существования созданная в 2017 году компания мобилизовала у инвесторов только около 70 миллионов долларов. В последнем раунде мобилизации капитала в 2024 году оценка ее рыночной стоимости составляла 200 млн долларов.
Согласно пресс-релизу, в последние три года выручка D-Fend росла более чем на 50% в год. Прогноз доходов на конец 2026 года составляет 185 миллионов долларов.
Флагманский продукт компании – система EnforceAir, основанная на технологии радиочастотного киберперехвата без применения кинетических средств, то есть без стрельбы. Система определяет местоположение беспилотника, перехватывает управление им и способна посадить его в безопасном месте.
Среди клиентов компании – правоохранительные органы, государственные структуры и службы внутренней безопасности, включая федеральные ведомства и армию США.
Вместе с тем, следует отметить, что продукт компании не предназначен для борьбы с дронами на оптоволоконном управлении.
Покупатель, Motorola Solutions, не имеет отношения к одноименному бренду смартфонов и является крупным игроком в сегменте систем критической связи, общественной безопасности и корпоративной защиты.
Компания специализируется на рации и системах связи, программном обеспечении для управления и контроля, аналитике и кибербезопасности, продавая свои решения преимущественно государственным структурам, армиям и аварийно-спасательным службам.