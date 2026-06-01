В Германии приговорен к максимальному наказанию сириец, совершивший исламистский теракт

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил к пожизненному заключению активиста террористической группировки "Исламское государство" Махмуда Н., совершившего год назад нападение с ножом на участников праздника в городе Билефельд. Это максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом ФРГ.

36-летний мигрант из Сирии зашел в бар, достал длинное лезвие из трости, служившей ему ножнами и, с криками "Аллах Ахбар!" начал наносить удары этой шпагой. Четыре человека получили тяжелые ранения, но выжили. Они рассказали суду, что так и не смогли оправиться от происшедшего

Мужчина воевал в рядах ИГ в Сирии и провел несколько месяцев провел в плену у курдов. В ходе следствия в ФРГ он рассказал, что самолично убивал людей, включая сводного брата. В 2023 году ему удалось перебраться в Германию, но он не смог выучить немецкий и не нашел работу, отмечает "Немецкая волна".