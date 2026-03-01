ЦАХАЛ: в Иране атакован объект с баллистическими ракетами. Видео

ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по инфраструктуре баллистических ракет и системам противовоздушной обороны Ирана на западе и в центральной части страны. Операция проводилась по точным разведданным военной разведки, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По заявлению израильской армии, в ходе атак ВВС "углубили поражение" и нанесли удары по ряду пусковых площадок, которые ранее не атаковывались в центральном Иране.

Среди целей, по данным ЦАХАЛа, был ракетный объект в районе Кум (центральный Иран). На этом объекте хранились баллистические ракеты "Кадр-H-1".

В армии заявляют, что нанесенный ущерб ракетной инфраструктуре и пусковым мощностям сорвал десятки запусков по территории Израиля и "существенно подорвал" ключевую наступательную способность иранского режима. Также подчеркивается, что удары по ПВО расширяют свободу действий израильской авиации и позволяют предотвращать новые пуски и угрозы в регионе.