Согласовано прибытие в Израиль пожарных самолетов из Италии и Хорватии
время публикации: 30 апреля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 17:50
Совет национальной безопасности Израиля, по согласованию с главой правительства, договорился о срочном прибытии противопожарной авиации из Италии и Хорватии.
Объявлено, что вскоре из этих стран в Израиль прибудут три самолета-амфибии, разработанных компанией Canadair. По всей видимости, речь идет о самолетах Canadair CL-415.
Кроме того, направлены просьбы о помощи властям Греции, Кипра и Болгарии.
"Учитывая ограничения, связанные с невозможностью работы самолётов пожарной авиации в ночное время, международные силы начнут действовать с завтрашнего дня", – отмечает офис премьер-министра Израиля.
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