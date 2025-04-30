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Израиль

Согласовано прибытие в Израиль пожарных самолетов из Италии и Хорватии

время публикации: 30 апреля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 17:50
Согласовано прибытие в Израиль пожарных самолетов из Италии и Хорватии
AP Photo/Amel Emric

Совет национальной безопасности Израиля, по согласованию с главой правительства, договорился о срочном прибытии противопожарной авиации из Италии и Хорватии.

Объявлено, что вскоре из этих стран в Израиль прибудут три самолета-амфибии, разработанных компанией Canadair. По всей видимости, речь идет о самолетах Canadair CL-415.

Кроме того, направлены просьбы о помощи властям Греции, Кипра и Болгарии.

"Учитывая ограничения, связанные с невозможностью работы самолётов пожарной авиации в ночное время, международные силы начнут действовать с завтрашнего дня", – отмечает офис премьер-министра Израиля.

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