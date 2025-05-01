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Израиль

Пожар в Иерусалимских горах под контролем, идет расследование причин

Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 18:52
Пожар в Иерусалимских горах под контролем, идет расследование причин
Flash90

Глава пожарно-спасательной службы Эяль Каспи объявил, что пожар в Иерусалимских горах находится под контролем, и отдал распоряжение о постепенном выводе сил из района пожаров.

Пожарно-спасательная служба продолжит работать с низкой интенсивностью, завершая тушение локализованных возгораний, однако на месте будут оставаться дополнительные наряды, чтобы предотвратить возобновление огня.

Глава пожарно-спасательной службы поблагодарил все структуры, помогавшие в усилиях по тушению пожара.

Ведется тщательное расследование обстоятельств возникновения пожара.

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