Пожар в Иерусалимских горах под контролем, идет расследование причин

Глава пожарно-спасательной службы Эяль Каспи объявил, что пожар в Иерусалимских горах находится под контролем, и отдал распоряжение о постепенном выводе сил из района пожаров.

Пожарно-спасательная служба продолжит работать с низкой интенсивностью, завершая тушение локализованных возгораний, однако на месте будут оставаться дополнительные наряды, чтобы предотвратить возобновление огня.

Глава пожарно-спасательной службы поблагодарил все структуры, помогавшие в усилиях по тушению пожара.

Ведется тщательное расследование обстоятельств возникновения пожара.