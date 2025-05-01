Пожар в Иерусалимских горах под контролем, идет расследование причин
время публикации: 01 мая 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 18:52
Глава пожарно-спасательной службы Эяль Каспи объявил, что пожар в Иерусалимских горах находится под контролем, и отдал распоряжение о постепенном выводе сил из района пожаров.
Пожарно-спасательная служба продолжит работать с низкой интенсивностью, завершая тушение локализованных возгораний, однако на месте будут оставаться дополнительные наряды, чтобы предотвратить возобновление огня.
Глава пожарно-спасательной службы поблагодарил все структуры, помогавшие в усилиях по тушению пожара.
Ведется тщательное расследование обстоятельств возникновения пожара.
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