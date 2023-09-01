Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Опрос NEWSru.co.il
На этой неделе в газете "Едиот Ахронот" вышла статья Севера Плоцкера, в которой отмечались высокие темпы алии в последние годы и тот факт, что большинство прибывающих из стран бывшего СССР имеют высшее образование по дефицитным для Израиля специальностям. "В 2022-2023 годах в Израиль приехало около 5500 инженеров, около 2000 врачей, 300 математиков...", – говорилось в этой публикации.
В то же время в статье Плоцкера заявлялось, что правительство Израиля и израильские СМИ почти не интересуются алией из России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР, не проводят анализ ее состава и ее политических предпочтений. Это действительно так, если мы говорим об ивритоязычных политиках и СМИ – в русскоязычном сообществе не раз проводились опросы, позволяющие судить об алие последних лет из стран бывшего СССР.
Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос, по результатам которого будут сопоставлены мотивы репатриации представителей разных "волн" алии, их возраст, образование, отношение к еврейским традициям, устроенность в Израиле, политические предпочтения, отношение к событиям в мире.
Мы неоднократно в прошлом проводили подобные исследования в рамках онлайн-опросов, оффлайн-интервью и фокус-групп. Однако формулировки некоторых вопросов используются нами впервые. Новые технологии наших опросов позволяют ранжировать результаты по различным параметрам.
Внимание: опрос предназначен исключительно для читателей, живущих в Израиле
Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 38 вопросов)
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