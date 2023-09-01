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    В Израиле

    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Опрос NEWSru.co.il

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    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Опрос NEWSru.co.il
    Yossi Zeliger/Flash90

    На этой неделе в газете "Едиот Ахронот" вышла статья Севера Плоцкера, в которой отмечались высокие темпы алии в последние годы и тот факт, что большинство прибывающих из стран бывшего СССР имеют высшее образование по дефицитным для Израиля специальностям. "В 2022-2023 годах в Израиль приехало около 5500 инженеров, около 2000 врачей, 300 математиков...", – говорилось в этой публикации.

    В то же время в статье Плоцкера заявлялось, что правительство Израиля и израильские СМИ почти не интересуются алией из России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР, не проводят анализ ее состава и ее политических предпочтений. Это действительно так, если мы говорим об ивритоязычных политиках и СМИ – в русскоязычном сообществе не раз проводились опросы, позволяющие судить об алие последних лет из стран бывшего СССР.

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    Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос, по результатам которого будут сопоставлены мотивы репатриации представителей разных "волн" алии, их возраст, образование, отношение к еврейским традициям, устроенность в Израиле, политические предпочтения, отношение к событиям в мире.

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    Мы неоднократно в прошлом проводили подобные исследования в рамках онлайн-опросов, оффлайн-интервью и фокус-групп. Однако формулировки некоторых вопросов используются нами впервые. Новые технологии наших опросов позволяют ранжировать результаты по различным параметрам.

    Внимание: опрос предназначен исключительно для читателей, живущих в Израиле

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    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 38 вопросов)

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Июля 2023
    СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян: в чем отличия предпочтений новых репатриантов. Итоги опроса NEWSru.co.il
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Декабря 2022
    "Исраэль а-Йом": в 2022 году в Израиль прибыло рекордное количество репатриантов-неевреев. Сравнение с данными министерства алии и Кнессета
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Октября 2022
    "Калькалист" опубликовал результаты опроса среди русскоязычных избирателей. Сравнение с данными опроса NEWSru.co.il
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Августа 2022
    Портрет русскоязычного избирателя 2022. Итоги опроса NEWSru.co.il
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