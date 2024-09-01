Натали Ценгаукер сбила полицейская лошадь во время демонстрации: начато расследование
время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 13:08
Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) в ответ на множество обращений с требованием разобраться в обстоятельствах ранения Натали Ценгаукер объявил о начале внутреннего расследования.
Натали, сестра похищенного террористами ХАМАСа Матана Ценгаукера, в субботу вечером получила травмы во время демонстрации за скорейшее заключение сделки по освобождению заложников. Когда она стояла с другими протестующими на перекрестке улиц Менахем Бегин и Шауль а-Мелех, ее сбила полицейская лошадь, на которой находился сотрудник конной полиции.
В результате этого инцидента Натали Ценгаукер была ранена, она поступила в приемное отделение больницы "Ихилов" и была госпитализирована в отделение травматологии.
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