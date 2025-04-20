Лапид потребовал от Нетаниягу заставить замолчать "своего сына в Майами" и министров

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид выступил с заявлением для СМИ, в котором предупредил, что из-за внутреннего раскола Израиль находится на грани новой катастрофы.

Яир Лапид говорил о беспрецедентном уровне подстрекательств и "безумия", о том, что перейдены все "красные линии". И, если это не прекратить, то, по словам Лапида, "здесь произойдет политическое убийство, и, возможно, не одно. Евреи будут убивать евреев", – сказал он.

По его словам, наибольшее количество угроз поступает в адрес нынешнего главы ШАБАКа Ронена Бара. "Правящая партия Израиля, "Ликуд", опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что Ронен Бар превращает ШАБАК в частную милицию глубинного государства. У такого заявления есть последствия. И они прекрасно знают, как на это отреагирует часть их последователей".

Яир Лапид обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу с требованием положить конец подстрекательствам. "Заставьте замолчать своих министров, своего сына в Майами. Вместо того, чтобы поддерживать подстрекателей, поддержите ШАБАК, силы безопасности, органы, благодаря которым существует Израиль. Вы не сможете потом сказать: "Я не знал". В этот раз это не пройдет. Вы знаете, вы являетесь частью этого и вы должны это прекратить", – заявил Лапид.