ЦАХАЛ сообщает об ударах по целям в районе Набатии на юге Ливана

Армия обороны Израиля осуществила в воскресенье, 20 апреля, авиаудар по нескольким пусковым ракетным установкам и военной инфраструктуре, используемой "Хизбаллой" в районе Набатии на юге Ливана.

Ранее в воскресенье с ударного БПЛА был ликвидирован в районе Хулы на юге Ливана террорист, который отвечал за инженерное обеспечение "Хизбаллы" на объекте Аль-Адейса.

Эти действия "Хизбаллы" являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане и представляют собой угрозу Израилю и его гражданам.