ЦАХАЛ сообщает об ударах по целям в районе Набатии на юге Ливана
время публикации: 20 апреля 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 20:33
Армия обороны Израиля осуществила в воскресенье, 20 апреля, авиаудар по нескольким пусковым ракетным установкам и военной инфраструктуре, используемой "Хизбаллой" в районе Набатии на юге Ливана.
Ранее в воскресенье с ударного БПЛА был ликвидирован в районе Хулы на юге Ливана террорист, который отвечал за инженерное обеспечение "Хизбаллы" на объекте Аль-Адейса.
Эти действия "Хизбаллы" являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане и представляют собой угрозу Израилю и его гражданам.
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