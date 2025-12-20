x
20 декабря 2025
NBC: Нетаниягу представит Трампу новый план атаки на Иран

время публикации: 20 декабря 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 16:30
AP Photo/Evan Vucci

Телеканал NBC сообщил, что на фоне растущих опасений по поводу наращивания Ираном производства баллистических ракет, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом представить новый план атаки на Исламскую республику.

Об этом NBC сообщил источник, знакомый с этим планом, и четверо бывших американских чиновников.

Израильские официальные лица считают, что Иран восстанавливает объекты, связанные с производством баллистических ракет, и ремонтирует системы ПВО, поврежденные в ходе ударов в июне 2025 года. Хотя ядерная программа остается серьезной проблемой для Израиля, восстановление ракетного потенциала Ирана израильское руководство считает более явной угрозой.

