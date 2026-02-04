x
04 февраля 2026
Экономика

Новое явление: ОПГ взламывают бухгалтерию частных компаний, чтобы выписывать фиктивные квитанции

время публикации: 04 февраля 2026 г., 07:47 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 07:51
Flash90

Проект "Израильская квитанция", в рамках которого квитанция для любой сделки на сумму свыше 25 тысяч шекелей должна получать предварительный идентификатор от налогового управления, стал одной из причин, позволивших государству закончить 2025 год с существенно меньшим дефицитом госбюджета, чем прогнозировалось.

По оценкам управления, благодаря проекту были заблокированы фиктивные сделки, объем возврата НДС по которым оценивается в 25 миллиардов шекелей.

Это стало серьезным ударом по организованным преступным группировкам, для которых фиктивные квитанции были важным источником заработка. Более того, благодаря проекту были открыты десятки крупных уголовных дел.

Чтобы компенсировать потерю доходов, ОПГ ищут новые способы заработка, одним из которых, как сообщает "Глобс", стал взлом бухгалтерских систем законных компаний и выписывание фиктивных счетов от их имени, но без их ведома.

Согласно изданию, преступники ищут легитимные и надежные компании, чьи счета налоговое управление не склонно останавливать. Проникновение осуществляется различными способами: взлом электронной почты или телефонов должностных лиц и кража паролей, кража идентификационных данных или получение данных доступа обманом. Как только доступ получен, "проникший" входит в личный кабинет и беспрепятственно выставляет фиктивные счета. При этом нередко компания узнает о том, что ее взломали, только после визита налоговых инспекторов.

